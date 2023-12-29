Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı sınır ötesinde operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Kandil ve Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Teröristlerin, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerine son verildi.

Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
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Terör örgütüne karşı Fırat Kalkanı ve Kandil'de yapılan operasyonlarda 10 teröristin öldürüldüğü Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlık, terörle mücadelenin devam edeceği vurgusu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Fırat Kalkanı ve Kandil'de yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, Kandil'de 2, Fırat Kalkanı'nda 8 olmak üzere 10 PKK/YPG'li terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı ve Kandil'de terör örgütüne yönelik operasyonların sonuçları Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Kandil'de 2, Fırat Kalkanı'nda 8 olmak üzere toplam 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bakanlık, 'Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!' ifadesini kullandı.

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