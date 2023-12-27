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Son Dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi!

Son Dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi! Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı planlayan terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticileri arasında yer alan Zeynep Eyver, MİT'in düzenlediği nokta operasyonuyla Süleymaniye'de yakalandı. Zeynep Eyver, terör örgütüne katıldığı günden bu yana birçok eylemde yer aldığı ve örgütün sözde kadın yapılanmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi. Zeynep Eyver'in, MİT tarafından sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.