Son Dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi!
Irak'ın kuzeyindeki Türk Silahlı Kuvvetleri üslerine saldırı planlayan terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticileri arasında yer alan Zeynep Eyver, MİT'in düzenlediği nokta operasyonuyla Süleymaniye'de yakalandı. Zeynep Eyver, terör örgütüne katıldığı günden bu yana birçok eylemde yer aldığı ve örgütün sözde kadın yapılanmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi. Zeynep Eyver'in, MİT tarafından sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.
Terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde kadın yapılanmasının başındaki isim olan "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri, MİT'in düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. MİT, İran-Irak sınır bölgesindeki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerini yöneten Zeynep Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kentindeki Pencevin bölgesinde saklandığını belirledi. Zeynep Eyveri, MİT'in operasyonuyla yakalandı.
Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında sorumlu düzeyde yer alan Eyveri, Irak'ın kuzeyindeki Türk askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Eyveri, kadın teröristlere eğitim vererek saldırı planlarını organize ediyordu. MİT, Eyveri'yi etkisiz hale getirmek için operasyon düzenleme kararı verdi.
MİT, PKK/KCK-HPJ'nin sözde komutanı "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla yakaladı. Zeynep Eyveri, örgüt içindeki saha ajanlarının ihbarıyla tespit edildi. Eyveri, Türk askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu sırada MİT tarafından etkisiz hale getirildi.
Zeynep Eyver, 2005 yılında İran'dan terör örgütü PKK/KCK-HPJ'ye katıldı. İran-Irak sınır bölgesindeki kadın teröristlerin faaliyetlerini yöneten Aryen Are kod adlı Zeynep Eyver, örgütün sözde komutanlığına yükseldi. Zeynep Eyver, MİT'in düzenlediği nokta operasyonuyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da yakalandı.