Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun çiçeği virüsü açıklaması Yoksa kısıtlamalar geri mi gelecek

COVİD salgını akabinde gündeme çıkan Maymun çiçeği virüsü, tekrardan yeni bir pandemi yaratabileceği düşüncesi ile DÜnya Sağlık Örgütü teyakkuza geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika kıtasında yayılan ve "Maymun çiçeği" olarak bilinen mpox virüsü nedeniyle acil durum ilan etti. Dünya genelinde yeni pandemi endişeleri yayılırken, ülkemizde Mamun Çiçeği virüsü var mı sorusunun yanıtı ile birlikte yeni önlemlerin ve kısıtlamaların alınıp alınmayacağı merak edildi.

Türkiye'de Maymun Çiçeği Vakası Var mı?

Afrika'da ilk görülmeye başlayan ve 500'ün üzerinde kişinin ölümüne yol açan M çiçeği (mpox) hastalığının ülkemizde görülüp görülmediği merak ediliyor. konu ile alakalı gözler Sağlık Bakanlığına çevrili beklerken, Bakanlık, Türkiye'de Maymun çiçeği (M çiçeği) vakasına bu yıl rastlanmadığını açıkladı.

Maymun Çiçeği Virüsü Kısıtlaması Gelecek mi?

Dünya genelinde büyük korku salmaya başlayan Maymun çiçeği (M çiçeği) virüsü ile alakalı COVİD döneminde olduğu gibi kısıtlamaların getirilmesinden korkan halk, yeni önlemler gelecek mi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Bakanlık, halk sağlığına yönelik herhangi bir kısıtlama veya ek tedbirin gerekliliği olmadığını ifade etti. Bakanlık açıklamasına ek olarak sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.





Mpox Virüsünün Belirtileri Neler?

Mpox virüsünün vücuda girmesinin akabinde 5 ila 21 günlük kuluçka süresinin bulunduğu ifade ediliyor. Belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzeyen kabarcıklar yer alıyor.

Mpox Virüsünün Bulaşma Yolları

Enfekte olan hayvanların ısırıkları ve kişiden kişiye bulaş gösteren virüs, enfekte kişilerin döküntülerine dokunmak, bulaşmış eşyaları kullanmak veya vücut sıvılarıyla temas etmek gibi yollarla bulaşıyor.

Mpox Virüsünün Tedavisi

Herhangi net bir yanıt veren tedavisi olmayan MPOX virüsü için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hafif olarak atlatılırken, genel olarak bir kaç hafta içerisinde tam iyileşme sağlanyyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Önemli Uyarı

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı tahdit etmeye başlayan virüs ile alakalı önemli uyarılarda bulundu. Enfekte hayvanlarla veya kişilerle yakın temas kurmaktan kaçınılması gerekliliğini belirten bakanlık, Kişisel hijyene özen gösterilmesi ve özellikle de el hijyenine dikkat edilmesi konusunda uyarılarını sundu