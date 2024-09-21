Son Gelişmeler: Dava Süreçleri, Ekonomik Beklentiler ve Sosyal Yenilikler

1. Üsküdar'da Kahvehane Çatışması Davası

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir kahvehanede yaşanan silahlı çatışmada 4 kişinin hayatını kaybetmesi sonrasında 27 sanık hakkında dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12'si tutuklu 13 sanık için 'kasten öldürme' suçlamasıyla toplam 4'er kez müebbet hapis cezası talep ediliyor. Olayın, taraflar arasında çıkan bir anlaşmazlık sonrası gerçekleştiği ve buluşmanın çatışma amacı taşıdığı ifade ediliyor. (Büşra Alakoyun/İstanbul)

2. Uluslararası Örgütlerin Etkinliği Eleştiriliyor

Hem Avrupa hem de Orta Doğu'da savaşlarla dolu bir dönemde, uluslararası örgütlerin barış sağlama konusundaki etkinliği büyük bir tartışma konusu. Uluslararası Kriz Grubu Araştırmacısı Maya Ungar, BM'nin bir meşruiyet krizinde olduğunu ve bu durumun büyük krizlere müdahale edememesiyle ilgili olduğuna dikkat çekti. (Can Efesoy/Ankara)

3. TBMM'den Yasa Geçişleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2002 yılından bu yana toplam 2.754 kanun teklifini yasalaştırdı. 28. Yasama Dönemi başlangıcında bugüne kadar 73 düzenleme onaylandı. 1 Ekim'de yeni yasama yılı için açılış yapılacak. (Seval Ocak/TBMM)

4. Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalar, merkez bankalarının faiz kararına odaklanmış durumda. ABD Merkez Bankası, büyük bir faiz indirimi gerçekleştirmişken, Endonezya ve Brezilya gibi ülkelerden de önemli faiz hareketleri geldi. (Dilara Zengin/Washington)

5. Türkiye'deki Doğal Güzelliklere Ziyaretçi Akını

Millî parklar ve tabiat parkları, yaz aylarında 39 milyon ziyaretçi çekti. Özellikle Marmaris Millî Parkı, en çok tercih edilen doğal alan oldu. (Enes Duran/Ankara)

6. Düzensiz Göçle Mücadele

Son 5 yılda, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından denizlerde 190 bin düzensiz göçmen yakalandı. Bu yıl, 38 bin kişiye yaklaşan bir sayıda yasa dışı geçiş tespit edildi. (Cem Dağıstanlı/Ankara)

7. Z Kuşağının Yenilikçi Yaklaşımları

Z kuşağı, geleneksel iş yapış biçimlerini sorgularken daha yenilikçi ve merkeziyetçi modeller arayışında. B2Press'in Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, bu değişimlerin iş dünyasında yeni çözümler sunacağını belirtiyor. (Sibel Morrow/İstanbul)

8. Kore Büyükelçisi’nin Türk Kahvaltısı Rutinleri

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Jeong, Türk kahvaltısının vazgeçilmezi simit ve bal-kaymak hakkında düşüncelerini paylaştı. Her hafta sonunda kendi simit almak için dışarı çıktığını söyledi. (Mehmet Şah Yılmaz/Ankara)

9. Rehber Köpek ile Seyahat Hayali

Yaklaşık 23 yıl önce görme yetisini kaybeden Huri Kaşıkçı, rehber köpeği 'Esmer' ile yurt dışı hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Kaşıkçı, onunla birçok müze ve tarihi yer gezdiğini ifade ediyor. (Şaduman Türkay/Ankara)

10. Alzheimer için Akıllı Anahtarlık Projesi

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Bilgiç, hastaların kaybolmalarını önlemek amacıyla akıllı anahtarlık projesi geliştirdiklerini belirtti. Bu sistem, hastaların güvenli bir şekilde takip edilmesini sağlayacak. (Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul)