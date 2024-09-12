Son Gün: Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri İçin Tarih Yaklaşıyor

Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri İçin Son Tarih

2024 yılı ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin son teslim tarihi yarın gerçekleşecek. Geçen yıl itibarıyla 50 milyon lira cirosu altında kalan işletmeler, enflasyon muhasebesi uygulamasından muaf tutulacak.

Beyannamelerin Verilme Süresi

AA'dan edinilen bilgilere göre, gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 13 Eylül Cuma günü sona erecek.

Enflasyon Muhasebesi Uygulaması

2023 yılı sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında olan işletmeler için, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından duyurulan kolaylık kapsamında, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi yapmamaları planlandı.

Kapsam Dışı ve Düzeltme Beyannamesi

Bakan Şimşek’in belirttiğine göre, bu düzenlemeden yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurum vergisi mükellefi faydalanacak. Öte yandan, büyük ve orta ölçekli işletmeler, halka açık şirketler, ihracat ve ithalat yapan işletmeler ile bilanço esasına göre defter tutan tüm vergi mükellefleri enflasyon muhasebesi kapsamına almaktadır. Bu mükelleflerin ise 13 Eylül tarihine kadar düzeltme beyannamesi verme imkanı vardır. Bu sayede herhangi bir ceza veya faiz ödemeksizin değişiklik yapabilirler.