Son Yüzyılda Erkekler Kadınlara Göre İki Kattan Fazla Uzadı

Yüzyıl İçinde Boy Değişimleri: Erkekler İki Kat Uzadı

İngiltere merkezli The Royal Society Publishing tarafından yayımlanan yeni bir araştırma, geçen yüzyılda erkeklerin boyunun kadınlardan iki kat daha fazla uzadığını ortaya koydu. Araştırmada, dünya genelinde erkek ve kadınların boy ve ağırlık değişimleri incelendi.

Veri Analizi ve Sonuçlar

İlgili çalışmada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve çeşitli uluslararası kuruluşlardan elde edilen, geçen yüzyıla ait veriler incelendi. Sonuçlar, erkeklerin boyunda ve ağırlığında önemli bir artış olduğunu, ancak bu artışların kadınlarınkine göre iki kat daha fazla olduğunu gösterdi.

İnsani Gelişme Endeksi Etkisi

Araştırmada, yaşam süresi, eğitim durumu ve gelir seviyesi gibi faktörlerin yer aldığı İnsani Gelişme Endeksi'ndeki her 0,2’lik artışın erkeklerin boyunda yaklaşık 4,03 santimetre, ağırlıklarında ise 6,48 kilogramlık bir artışı tetiklediği belirlendi. Kadınlar için ise boy artışı 1,68 santimetre, ağırlık artışı ise 2,7 kilogram olarak kaydedildi.

Çevresel Zorlukların Etkisi

Erkeklerin uzun olmasının, enfeksiyon ve besin yetersizliğine karşı daha hassas olabileceği vurgulandı. Bu durum, erkeklerin gelişiminin sekteye uğramasına neden olabilir. Araştırma ayrıca, kadınların fiziksel büyüme sürecinin erkeklere kıyasla çevresel zorluklardan daha az etkilendiğini ortaya koydu.

Kıyaslama ve Değişkenlik

Çevresel zorlukların ön planda olduğu ortamlarda büyüyen erkeklerin, 'orantısız' şekilde küçük olma riski taşındığı ifade edildi. Düşük çevresel zorluklar altında büyüyen erkek ve kadın arasındaki boy ile ağırlık farkının daha fazla olduğu tespit edildi; bu durumun kişiden kişiye değişkenlik gösterebileceği belirtildi.