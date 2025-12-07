Sonbahar Alerjileri Uyarısı: Polen, Küf ve Ev Tozları Şikayetleri Artıyor

Uzman uyarıyor

Sonbahar aylarının başlamasıyla birlikte alerjik hastalıklarda artışgeçmeyen öksürük, geniz akıntısı ve burun tıkanıklığı gibi şikayetlerin devam ettiğini veya şiddetlendiğini belirtiyor.

Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülay Kaplan, sonbaharda artan küfler, ev tozları ve yabani ot polenlerinin alerji kaynakları olduğunu, havaların serinlemesi, rüzgâr ve rutubetin bu dönemdeki iklim değişikliğinin belirgin özellikleri olduğunu ifade etti. Dr. Kaplan, polenlerin rüzgârla uzak bölgelere taşınabildiğine ve yağmurla toprağa düşen polenlerin kuru yapraklar altında uzun süre kalabileceğine dikkat çekti.

Küf ve akar riski

Dr. Kaplan, rutubetin küf mantarları ile birlikte ev içi ortamlarda akar (mite) oluşumuna da uygun zemin hazırladığını aktardı. Bahçe işleri veya orman içi yürüyüşler sırasında çürümüş bitki artıkları üzerinde bulunan mantar sporlarına maruz kalınabileceğini ve bu sporların rüzgârla uzak bölgelere taşınabildiğini belirtti. Bu durumun duyarlı kişilerde alerjik rinit ve astım alevlenmelerine yol açabileceğini söyledi.

Korunma önerileri

Polen ve küf mantarlarına karşı alerjisi olanların dış mekan aktivitelerini planlarken dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Kaplan, özellikle sabah saatleri ve rüzgârlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkılmaması ve sportif faaliyetler için kapalı alanların tercih edilmesinin önemini vurguladı. İç mekâna polen ve mantar sporlarının girişini azaltmak için pencerelerin kapalı tutulması, eve gelince giysilerin değiştirilmesi ve duş alınması gibi basit önlemler önerildi.

Ormanlık alanlardaki bitkisel artıklarda mantar sporları bulunduğu için bu tür aktivitelerden kaçınılması gerektiğini hatırlatan Kaplan, iç ortam alerjenleri olan akarlar ve küflerin sonbaharda rutubetle birlikte tekrar sorun oluşturacağını söyledi.

Belirtiler ve ev içi önlemler

Göz kaşınması, kızarma ve batma gibi şikayetlerin yanı sıra birçok kişide burun akıntısı, tıkanıklık, burun içi kaşıntı, ardı arkaya hapşırıklar, geniz akıntısı görülebilir. Ayrıca gözaltı torbalanması ve morarma, boğaz ağrısı ve kaşıntı, ses kısıklığı, kulak dolgunluğu ve kaşıntı gibi yakınmalar da ortaya çıkabilir.

Ev ortamının akarların yaşayamayacağı şekilde düzenlenmesi, banyo ve mutfak gibi küf görülen alanların özenle temizlenmesi ve rutubetin azaltılmasının hayati önemde olduğunu belirten Dr. Kaplan, havalandırma sistemlerinin bakımının düzenli yapılmasının da riskleri azaltacağını sözlerine ekledi.

SONBAHAR AYLARI İLE BİRLİKTE ALERJİK HASTALIKLARDA ARTIŞ GÖRÜLDÜĞÜNÜ BELİRTEN UZMANLAR, İLKBAHAR VE YAZ AYLARININ BİTMESİNE RAĞMEN, ÖZELLİKLE GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK, GENİZ AKINTISI VE BURUN TIKANIKLIĞI GİBİ ŞİKAYETLERİN DEVAM ETTİĞİ HATTA ŞİDDETLENDİĞİNİ SÖYLEDİ.