Sonbahar Renkleriyle Büyüleyen Bitlis'in Köyleri Fotoğraf Severleri Ağırladı

Bitlis’in Hizan ilçesi sonbahar güzellikleriyle dolup taşıyor

Sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl renklerinin hakim olduğu Bitlis'in Hizan ilçesindeki köyler, farklı illerden gelen fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yaptı. Bozulmamış doğası, tarihi dokusu ve asırlık taş evleri ile yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlayan ilçe, sonbaharda da fotoğraf severlerin gözdesi haline geldi.

Güz mevsiminin renkleri görüntülendi

Doğal güzellikleri ve taş evleri görüntülemek amacıyla Uzuntaş, Karabastı ve Sarpkaya köylerini ziyaret eden 60 fotoğrafçı, sonbaharın büyülü renklerini fotoğraflamak için bir araya geldi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet Kılıçoğlu, bölgenin fotoğraf turizmine kazandırılması için çeşitli geziler düzenlediklerini belirtti.

Kılıçoğlu, “Diyarbakır, Van ve Bitlis'ten fotoğrafçılarla buraya geldik. Sadece sonbahar değil, yaşamın içinden fotoğraflar da çektik. Eşsiz kareler yakaladık. Burası artık önemli rotalarımızdan biri olacak.” ifadelerini kullandı.

Doğanın korunması önem taşıyor

Mehmet Sıddık Demir, “Burası dört mevsim gezilebilecek, doğası fotoğraflanabilecek bir yer. Her mevsim gelmeyi düşünüyoruz. Taş ve kerpiç evler, doğal yaşam çok iyi. Buradaki doğal güzelliklerin korunmasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Diyarbakır'dan gelen Sümeyye Şimşek de, “Sonbahar renklerinin hakim olduğu köyleri fotoğrafladık. Bölgede fotoğraf çekmek isteyenler için birçok güzel mekan var.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.