Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor

Sonbaharda alerjilere dikkat: Polenler gitti, küf mantarları geldi

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Faysal Baysal, havaların serinlemesiyle kapalı alanlarda geçirilen sürenin artmasının alerjik şikâyetleri yeniden alevlendirdiğini söyledi. Bahar döneminde polenlerin neden olduğu rahatsızlıklar sonbaharda yerini küf mantarları, ev tozu akarları ve nemli ortam kaynaklı alerjilere bırakıyor.

Küf mantarları ve ev tozu akarları alerjiyi tetikliyor

Dr. Baysal, yağışların ve düşen sıcaklıkların iç mekanlardaki nemi yükselttiğini, bunun da küf mantarlarının ve ev tozu akarlarının çoğalması için elverişli ortam yarattığını belirtti. Küflerin genellikle banyo, mutfak ve bodrum gibi nemli bölgelerde duvarlarda veya mobilya arkasında görünmeden çoğalabileceğini vurguladı.

Solunum yoluyla bu mantar sporlarına maruz kalan kişilerde burun akıntısı, hapşırık, geniz kaşıntısı, gözlerde sulanma ve öksürük gibi belirtilerin ortaya çıkabildiğini ifade etti. Ev tozu akarlarının ise özellikle yünlü halılar, pelüş oyuncaklar, yatak ve yastık içlerinde yaşadığını ve havalandırılmayan odalarda birikerek alerjik reaksiyonları tetiklediğini kaydetti.

Kapalı alanlarda risk artıyor

Havanın soğumasıyla birlikte okulların açılması, iş yerlerinde uzun saatler geçirilmesi ve evde kalma süresinin uzamasının alerjenlerle temas süresini artırdığını söyleyen Baysal, bunun burun tıkanıklığı, sürekli hapşırma, boğazda yanma ve öksürük gibi şikâyetlerin sıklaşmasına yol açtığını belirtti. Ayrıca kullanılan ısıtıcıların ortam havasını kurutarak mukozal savunmayı zayıflatabileceğine dikkat çekti.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Uzun süren burun tıkanıklığı, geniz akıntısı veya geçmeyen öksürüğün basit bir soğuk algınlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Baysal, bu tür belirtiler kronikleşirse alerjik rinit veya sinüzit gibi durumlara dönüşebileceği için bir göğüs hastalıkları veya alerji uzmanına başvurulmasını önerdi.

Dr. Baysal'dan korunma ve tedavi önerileri

Evde nem oranını yüzde 40-50 arasında tutun; gerekirse nem alıcı cihaz kullanın.

Yatak, yastık ve yorganları haftada bir 60 derecede yıkayın.

Halı, perde ve pelüş oyuncakları mümkün olduğunca azaltın veya düzenli temizleyin.

Pencereleri sabah erken veya gece geç saatlerde kısa süreli açarak evi havalandırın.

Küf oluşan bölgeleri sirke veya özel temizlik ürünleriyle temizleyin.

Gerekirse doktor tavsiyesiyle alerji ilaçları veya burun spreyleri kullanın.

Evcil hayvan tüyleri alerjiyi tetikleyebileceği için hayvanla aynı odada uyumamaya özen gösterin.

Dr. Mustafa Faysal Baysal, erken tanı ve uygun tedavi ile sonbahar alerjilerinin kontrol altına alınabileceğini belirtti.

