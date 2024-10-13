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Sonbaharın Göz Alıcı Renkleriyle Karagöl Tabiat Parkı Ziyarete Açık

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle doğaseverleri büyülüyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:47
Sonbaharın Göz Alıcı Renkleriyle Karagöl Tabiat Parkı Ziyarete Açık

Karagöl Tabiat Parkı'na Sonbahar Ziyareti

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu krater gölü, başkentin doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Doğanın Büyüleyici Renkleri

Karagöl, Kavak ve Yıldırım dağlarının 1522 metre yüksekliğinde, çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla çevrilidir. Sonbahar mevsiminde, doğal güzellikleri, yağlı boya tablolarını andıran tonlarıyla doğaseverlere eşsiz bir deneyim sunmaktadır.

Yürüyüş ve Fotoğraf Tutkunlarının Tercihi

Özellikle bu mevsimde doğa yürüyüşleri yapmak isteyenler ve fotoğraf tutkunları için popüler bir rotadır. Karagöl, şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen pek çok ziyaretçiyi kendine çekmektedir.

Ulaşım Kolaylığı

Karagöl’e ulaşım, Çubuk 2 Barajı yanındaki kara yolunu ve Kışlacık Mahallesi'ni takip ederek oldukça kolaydır. Ziyaretçiler, doğanın tadını çıkarırken, ruhlarını da tazeleme fırsatı buluyorlar.

Ziyaretçi Yorumları

Abdurrahman Bozkurt, Karagöl’ü ziyaret ederken, "Sonbahara ait her rengin tonu var. Gerçekten doğasıyla farklı bir yer," derken, Fatma Uncuoğlu ise, "Bu güzelliklerden çok keyif alıyoruz," ifadesini kullanıyor.

Çubuk Belediyesi'nin Etkinlikleri

Erol Çakır, Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri ile Karagöl’ün güzelliklerini keşfettiklerini belirtirken, Selahattin Keser de, "Sonbaharın görsel şölenini burada yaşıyoruz," diye ekliyor.

Karagöl, dört mevsim güzelliğiyle fenomen bir mesire alanı olmaya devam ediyor, özellikle sonbahar döneminde daha da göz alıcı hale geliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri...

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sonbahar renklerine bürünen Karagöl Tabiat Parkı, doğaseverleri ağırlıyor.

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