Sonik patlama nedir? Sonic patlama nasıl ve neden olur?

Adana’da gece geçtiğimiz saatlerde yaşanan patlama sesleri sonrasında pek çok kişi sonik patlamanın ne olduğunu araştırmaya başladı. Art arda duyulan sesler sonrasında vatandaşlar patlamanın kaynağını araştırmaya devam ediyor.

Sonic patlama nedir?

Sonic patlama, herhangi bir nesnenin ses hızından daha hızlı hareket etmesi sonrasında oluşan şok dalgasıdır. Sonic patlaması insanlar tarafından bir patlama veya gök gürültüsü olarak duyulmaktadır. Ateşlenen bir silah veya kamçı sesi küçük sonic patlamalar olarak adlandırılır.

Büyük süper sonic patlamalar ise genelde savaş uçakları ve jetleri sonrasında ortaya çıkar. Ciddi bir gürültü çıkaran sonic patlamalar insanları uykusundan uyandırabilmektedir. Bu nedenle ışık hızını geçebilen uçakların insanların yaşadığı bölgelerin üzerinden geçmesi yasaklanmıştır.

Sonic patlamalar fotoğraflandığında sadece arkada oluşan koni şeklinde ki alanda etkilenir. Bu koni şekli patlamaya neden olur.