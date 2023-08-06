Sonunda az da olsa ferahlayacağız: Sıcaklıklar 9 derece düşecek

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasının ne zaman sona ereceği konusunda sevindirici bir açıklama yaptı. Son iki gün boyunca sıcaklıkların herkesi rahatsız ettiği bu döneme güzel bir haberle ışık tutan Prof. Dr. Şen, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceğini müjdeledi. Bu beklenen serinleme, bunalanları rahatlatacak ve yüzleri güldürecek.





Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Sıcak Havalarla İlgili Müjde: Sıcaklıkların Gelecek Hafta 8-9 Derece Düşmesi Bekleniyor

Son günlerde ülkemiz genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, pek çok bölgede insanları zor durumda bırakmıştı. Yüksek sıcaklıklar, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, özellikle sağlık sorunlarına yol açabilme potansiyeliyle de endişe yaratmıştı. Ancak, bu zorlu döneme dair bir umut ışığı geldi. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta sıcaklıkların 8-9 derece birden düşeceğini müjdeledi.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mevcut sıcak hava dalgasının önümüzdeki üç gün daha devam edeceğini ifade etti. Batı ve iç bölgelerde etkisini sürdüren bu dalganın, özellikle açık hava etkinlikleri ve çalışma ortamlarında olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti. Ancak, umut verici haber, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceği yönündeydi.

Eyyam-ı Bahur olarak bilinen sıcaklık dalgasının 6 Ağustos tarihine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Ancak, Prof. Dr. Şen'in açıklamalarına göre, bu sürecin sona ermesiyle birlikte serin ve daha rahatlayıcı bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların gelecek haftadan itibaren hızla düşeceği belirtiliyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte özellikle günlük yaşamın rahatlayacağı ve sağlık sorunlarının azalabileceği öngörülüyor. Vatandaşlar, yoğun sıcaklıklardan dolayı olumsuz etkilenmemek için gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle meydana gelebilecek güneş çarpmalarına ve ısı kaynaklı rahatsızlıklara karşı dikkatli olunması önem arz ediyor.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki sıcaklık tahminlerini de paylaştı. Buna göre, İstanbul'da bugün 36°C olan sıcaklık yarın 34°C'ye düşecek ve pazar günü de 34°C olacak. Salı günü ise İstanbul'da hava serinleyerek 28°C olması bekleniyor. İzmir'de bugün 37°C olan sıcaklık, salı günü 29°C'ye düşecek. Antalya'da ise bugünkü 32°C'lik sıcaklık salı günü 30°C'ye inecek. Ankara'da da benzer bir düşüş bekleniyor; bugünkü 35°C'lik sıcaklık salı günü 27°C'ye düşecek.

Orhan Şen'in açıklamaları, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Sıcak havaların etkisini kaybetmesiyle birlikte insanlar, daha rahat bir ortamda günlük aktivitelerini sürdürebilecekler. Ancak hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ani hava değişikliklerine karşı da dikkatli olunması gerekiyor.

Uzmanlar, ani ısı değişikliklerinin vücut direncini düşürebileceğini ve buna bağlı olarak hastalıklara yakalanma riskini artırabileceğini vurguluyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler, hava değişikliklerine karşı daha duyarlı olabilirler. Bu nedenle, sıcak havanın sona ermesiyle birlikte vücutlarının ani soğumalardan korunması önemli hale geliyor.

Son olarak, güneş çarpmalarına karşı güneşin en tepede olduğu saatlerde dışarıda uzun süre kalmamak, bol su tüketmek, serin ve gölgeli yerlerde vakit geçirmek gibi basit önlemlerin alınması, sıcak havalarda sağlığın korunmasına yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte vatandaşların bu yeni hava koşullarına uyum sağlaması önemli.