Sörf Tahtalarını Işıklı Hale Getirmek, Köpek Balığı Saldırısını Azaltabilir

Köpek Balığı Saldırısını Azaltmanın Yolu: Işıklandırma

Yeni bir araştırma, sörf tahtalarının altına yerleştirilen LED ışıkların köpek balığı saldırısı riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Macquarie Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Avustralya, İngiltere ve Güney Afrika merkezli bilim insanları, büyük beyaz köpek balıklarının avlanma alışkanlıklarını inceledi.

Araştırmanın Detayları

6 yılı aşkın bir süre boyunca, Güney Afrika'daki Mossel Körfezi'nde gerçekleştirilen çalışmada, LED ışıklarla donatılmış sahte fok hedefleri kullanıldı. Araştırmacılar, bu hedefleri bir teknenin arkasına bağlayarak köpek balıklarının tepkilerini gözlemledi.

Işıklandırmanın Etkisi

Köpek balıklarının, ışıklandırılmayan hedeflere göre, ışıklandırılan hedeflere saldırma eğiliminde olmadığı belirlendi. LED ışıklarının parlaklığının arttıkça köpek balıklarının saldırma riskinin de azaldığı gözlemlendi.

Araştırmacıların Görüşleri

Dr. Laura Ryan, yapılan açıklamada, ışıkların fok balığı görüntüsünü bozmaktan kaynaklı olarak köpek balıklarının bu hedefleri tanımayabileceğini belirtti. Ryan, yüzen veya sörf yapan insanların su altında fok balıklarına benzeyebileceğini ve bu durumun köpek balıklarının saldırılarına yol açabileceğini vurguladı. Ayrıca, bu metodun diğer köpek balığı türlerine de etkisi olup olmadığını araştırmanın devam edeceğini ifade etti.

Araştırmanın Yayınlandığı Dergi

Bu dikkat çekici araştırmanın sonuçları, Current Biology dergisinde yayımlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.