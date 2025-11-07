Sorgun'da 3. Hilal Ev Açıldı: Kadınlara Sosyal Destek ve Çocuk Kütüphanesi

Sorgun'da üçüncü Hilal Ev hizmete girdi

Sorgun Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımını desteklemek ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan tanımak amacıyla hayata geçirdiği Hilal Evleri projesinin üçüncüsünü Agah Efendi Mahallesi'nde hizmete açtı.

Yeni Hilal Evi, yaklaşık 400 kadına hizmet vermesi hedefleniyor ve içinde bulunan Çocuk Kütüphanesi ile annelerin hayatını kolaylaştıracak önemli bir detaya sahip. Bu sayede kadınlar, çocuklarını güvenle yanlarında getirerek hem kendileri kurs ve etkinliklerden faydalanabilecek hem de çocuklarının kültürel gelişimine katkıda bulunabilecekler.

Çini Öğretmeni Hale Ekim, projede sunulan kursları şu şekilde aktardı: çini işleme, ahşap, sepet, dikiş-nakış, kuaförlük, fitness, yemek ve pasta kursları. Ekim, "Hanımlar Hilal Evlerden oldukça memnun. Onlar için burası bir terapi niteliğinde. Sosyalleşme ve etkinlik için kültür evi olarak burayı tercih ediyorlar" dedi.

Öğretmen Fatma Özkaya ise Hilal Evlerin Kadın Kooperatifi işlevine vurgu yaptı: "E-ticaretle uğraşıyoruz. Satışlarımız var. Bayanlar oradan parça başına ücret alıyorlar. Hilal Evlerde üretilen ürünlerin satışını e-ticaret üzerinden yapıyoruz"

Ödüllü proje 2019'dan bu yana sürüyor

Açılışta konuşan Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, projenin Malatya'da belediyelerin projelerinin yarıştığı bir yarışmada birinci olduğunu hatırlatarak, "Ödül alan bir projenin 2019’dan bu yana devam ettiriliyor olması ve bugün de burada üçüncü Hilal Evi hayata geçiriyor olmamız bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Buralar bir tedavi merkezi. Bu mekanları açıyoruz ki depresyon rahatsızlığı olan hastalarımızı tedavi edelim. Çocukların kullanabileceği alanlar oluşturuyoruz ki anneler biraz olsun rahat etsin." ifadelerini kullandı.

Yeni müjde: Dördüncü Hilal Ev ve ikinci Bebek Kütüphanesi

Ekinci, sıradaki Hilal Evin Aydınlıkevler Mahallesinde açılacağını duyurdu. Kış şartlarında çocukların sosyalleşmesinin zor olduğunu belirten Ekinci, "Millet Bahçesi içinde faaliyete geçirdiğimiz kapalı alan çocuk oyun grubumuz var. Bir müjde daha vereyim. İl Özel İdaresi eski binasının tahsisi Sorgun Belediyesi’ne yapıldı. Orada en kısa zamanda kış aylarında çocukların gidebileceği alanı oluşturacağız. Alt katına da ikinci bebek kütüphanesi yapacağız" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesi ve sınıfların gezilmesiyle program sona erdi.

