Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Duman Paniği: 8 Kişi Etkilendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz kazanındaki arıza nedeniyle yoğun duman oluştu; 5 öğrenci ve 3 personel dumandan etkilendi, bina tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:25
Ankara Altındağ'da doğal gaz kazanındaki arıza tahliyeye yol açtı

Olay, Altındağ ilçesine bağlı Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğal gaz kazanının yakılması sırasında yoğun duman oluştu.

Yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle yangın olduğu zannedilerek bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede herhangi bir patlama yaşanmadığı, dumanın doğal gaz kazanındaki arızadan kaynaklandığı belirlendi. İtfaiye ekipleri binada muhtemel bir tehlike için arama gerçekleştirdi.

Olayda 5 öğrenci ve 3 personel olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi; sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ekiplerin soğutma ve havalandırma çalışmaları ise sürüyor.

