Sosyal Medya Algoritmaları E-Hastalıkları Tetikliyor

Sosyal Medya Algoritmaları E-Hastalıklarını Nasıl Tetikliyor?

Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesinden psikiyatri uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Alptekin Çetin, sosyal medyada gizli kalan algoritmaların, akıllı cihazlardan uzak kalan bireylerde yoksunluk hissi oluşturduğunu vurguladı. Böylece, e-hastalıkların yaygınlaşması kaçınılmaz hale geldi.

Dijital Bağımlılıklar Artıyor

Dijital bağımlılıkların ve e-hastalıkların bireylerin ruh sağlıkları üzerindeki etkileri giderek büyüyor. Özellikle, telefonlarından mahrum kalma korkusu olan nomofobi ve gelişmeleri kaçırma korkusu olarak bilinen FOMO hastalıkları en sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Uzmanlar, bireylerin günlük yaşamlarını etkileyen bu durumlarda hastalık tanısının konulabileceğini belirtiyor.

Yeni E-Hastalıklar Neler?

Dr. Çetin, YouTube narsisizmi ve Facebook depresyonu kavramlarının da e-hastalıklara örnek teşkil ettiğini açıkladı. Bu tür hastalıklar, kullanıcıların sosyal medya platformlarında kendilerine dair içerikler aramasıyla gelişiyor. "Kişi, vücudundaki bir semptomu arama motorlarında sürekli araştırıyor. Bu durum siberkondriye dönüşüyor," diye ekledi.

Yoksunluk Belirtileri Giderek Artıyor

Çetin, bireylerin sosyal medyadan uzak kalmasının olumsuz etkilerini yaşayarak yoksunluk belirtileri göstermeye başladıklarını kaydetti. "Cep telefonundan ayrı kalınca sıkıntı başlıyor," diyen Çetin, kullanıcıların duygularını kontrol edemez hale geldiklerini ve kaygılarının arttığını belirtti.

Gerçekten Nasılsınız?

Uzman psikologlar, tedavi sürecinde terapi ve ilaç yöntemlerini kullanıyor. Cumali Aydın ise, algoritmaların insanların sosyal medya üzerinde daha fazla zaman geçirmelerini sağlamak konusunda etkili olduğunu belirtti. "Hazla ilişkili olan dopamin hormonunun, sürekli hoş içerik sunulmasını takip ettiğini ve bu durumun bağımlılığı artırdığını" ifade etti.

Aile ve Okulun Rolü

Aydın, e-hastalıkların önlenmesinde ailelerin ve okulların kritik bir rol oynadığını vurguladı. "Çocuklara teknolojiyi nasıl kullanacaklarını öğretmek önemli," dedi. Aydın, ailelerin çocuklar için spor, müzik ve diğer alternatif aktiviteler sunması gerektiğini de ekledi.

Özellikle 13 yaşına kadar sosyal medya kullanımından kaçınılması öneriliyor. Uzmanlar, çocukların duygusal ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için aile içindeki iletişimin artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uzman klinik psikolog Cumali Aydın, AA muhabirine, dünyada sık görülmeye başlayan e-hastalıkların Türkiye'de de özellikle genç nüfusta hızla yaygınlaştığını vurgulayarak değerlendirmelerini aktardı.

Uzman klinik psikolog Cumali Aydın, AA muhabirine, dünyada sık görülmeye başlayan e-hastalıkların Türkiye'de de özellikle genç nüfusta hızla yaygınlaştığını vurgulayarak değerlendirmelerini aktardı.