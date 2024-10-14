Sosyal Medya Dolandırıcılarına Operasyon: 9 Gözaltı

Ankara'da Sosyal Medya Dolandırıcılığına Karşı Operasyon

Ankara'da, sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları erkeklerin banka bilgilerini elde ederek haksız kazanç sağlayan 9 kişi, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Suç Örgütünün Yöntemleri

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden iletişim kurarak erkekleri dolandıran bir suç örgütünü tespit etti. Suç örgütü, tanıştıkları bireyleri tuzağa düşürüp, onların banka bilgilerini çalma yoluna gitti.

Mağdurların Telefonları Üzerinden Hileli İşlemler

Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişilere "müzik dinlemek" gibi bahanelerle telefonlarını alarak şifrelerini öğrendikleri belirlendi. Telefon şifrelerine ulaştıktan sonra, şüpheliler kendilerini sahte plakalı araçlarla dışarıda bekleyen diğer suç örgütü üyeleri ile birlikte olay yerinden kaçmakta başarılı oldular.

Banka Hesaplarına Erişim ve Haksız Kazanç

Suç örgütünün, mağdurların telefon ve internet bankacılığı şifrelerine ulaşarak, hesaplarından para aktardığı ve kredi çektiği ortaya çıktı. Dolandırıcılıkla elde edilen paranın, mağdurları dolandıran kadın şüphelilere ayrılan kısmı ise elde edilen miktarın üçte biri oldu.

Operasyon ve Gözaltılar

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay bölgesindeki görüntülerin incelenmesi ve bankalar ile yapılan yazışmalar sonucunda 34 farklı dolandırıcılık olayı ile bağlantılı bu suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 7 cep telefonuna da el konuldu.