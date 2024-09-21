Sosyal Medya Fenomeni Alisya Bahar Candan Cezaevinden Tahliye Edildi

Sosyal Medya Fenomeni Alisya Bahar Candan'ın Tahliyesi

Sosyal medya platformlarında tanınan Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşma sonrasında Candan, cezaevi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Marmara Cezaevi'nden ayrıldı.

Ailesiyle Kavuştu

Candan, bir dinlenme tesisinde ailesi ile bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı. Medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aileme kavuştuğum için çok mutluyum. Zor günler geçirdim ve buna hala inanamıyorum. Şu anda çok duygusalım. Cezaevinde derslerime çalıştım; okulumu bitirmek en önemli önceliğim," şeklinde konuştu.

Alisya, aile üyelerini ve erkek arkadaşını özlediğini ifade ederken, "Son yıllarda sosyal medyada farklı yollara sapsam da özümde iyi bir aile var. Artık özümü buldum diyebilirim," dedi.

Avukatından Açıklama

Candan'ın avukatı Burak Bingöl, tahliye kararının kesinleşmediğini ve yargı sürecinin devam ettiğini belirtti. "Henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok, ilerleyen günlerde netlik kazanacaktır," dedi.

Diğer Sanıklar ve Devam Eden Yargılama

Mahkeme, Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu toplam 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılandığını duyurdu. Candan ile birlikte tutuklu bulunan 6 sanığın, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyelerine karar verildi.

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.