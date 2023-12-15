Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Ece Ronay, eski eşinin iş yerine silahlı saldırı düzenlettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ronay, emniyette ifade vermeye götürüldü. Belirtilen iddia son dakika haberi olarak duyuruldu. Ayrıca, ünlü isimlerden Ece Ronay'a ait güzellik merkezi de Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleşen ayrı ayrı saldırılar sonucunda hedef alınarak kurşunlanmıştı.