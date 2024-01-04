Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi. Bağdat Caddesi'ndeki iş yerinden çıkarılan eşyalar kamyonetlere taşındı.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın güzellik merkezine haciz geldi
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Ece Ronay'ın Pendik ve Kocaeli'ndeki iş yerlerine kurşun sıkılması olayının soruşturması devam ediyor. Soruşturmada şüphelilerin kimliği belirlendikten sonra 15 Aralık'ta Ece Ronay'ın evine operasyon gerçekleştirilmişti.

Düzenlenen baskınla Ece Ronay ve 5 şüpheli, eş zamanlı baskınlar sonucu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderilen 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ece Ronay da dahil olmak üzere 3 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı.

Ece-Ronay

GÜZELLİK MERKEZİNE HACİZ GELDİ

Dün akşam saatlerinde Ece Ronay'ın Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezine icra ve polis ekipleri girdi. Sosyal medya fenomeni olan işletme sahibinin tüm eşyaları ve malzemeleri haciz edildi. Eşyalar kamyonetlere taşınarak götürüldü.

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