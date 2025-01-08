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Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz ve Oyuncu Atakan Yılmaz Tutuklandı

Yasa dışı bahis teşviği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:01
Sosyal Medya Fenomeni Kerimcan Durmaz ve Oyuncu Atakan Yılmaz Tutuklandı

Yasa Dışı Bahis İddiası: İki Ünlü Tutuklandı

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kerimcan Durmaz ve Atakan Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Durmaz ve oyuncu Yılmaz, yüksek takipçi sayılarına sahip hesapları aracılığıyla yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Adli Süreç Başladı

Durmaz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Durmaz, orada Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifadesini verdi.

Durmaz, ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğine tutuklama talebi ile sevk edildi ve burada tutuklandı. Aynı suçlamalardan gözaltına alınan Atakan Yılmaz da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yılmaz da Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu olay, sosyal medya platformlarında yasa dışı bahislere yönelik artan ilginin ve yasal düzenlemelerin gerekliliğini yeniden gündeme getirdi.

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz...

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz...

Yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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