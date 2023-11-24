Sosyal Medya Fenomeni Motosikletli Torbacı Yakalandı

Sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan bir Youtuber, motosikletiyle uyuşturucu kaçakçılığı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Bilecik-Sakarya kara yolu 2'nci tünel mevkisinde durdurulan Youtuber'ın kullandığı yarış motosikleti ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen 2 şüphelinin kullandıkları bir araçta arama yapıldı. Aramada, 550 gram metamfetamin, 750 adet ecstasy, 1 tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Youtuber ve 2 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.





Youtuber Polise Yakalanmamak İçin Plakasını Gizliyordu

Video platformu Youtube'a attığı tehlikeli motosiklet sürüşü videolarıyla tanınan Youtuber, içeriklerinde süratli motosiklet kullanma, polise yakalanmamak için plakasına katlanır düzenek yaptırmakla da izleyicilerin tepkisini çekmişti. Youtuber'ın, uyuşturucu taşırken de aynı yöntemi kullandığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, Youtuber'ın plakasını gizlediği motosikleti ve arkadaşlarının kullandığı aracı, teknik takip sonucu tespit etti.,



