Sosyal Medya Fenomeni Nevra Bilem'in Vergi Krizi! 3 Yılda Ödedikleri Vergi Ortaya Çıktı

Sosyal medya fenomenlerinin lüks yaşamlarını paylaştığı anlarla ilgili devlet yetkilileri harekete geçti. Kısa sürede lüks yaşantıya kavuşan birçok fenomen isim ve çift ile ilgili tepkiler gelmeye başlaması ile gözler bu alana çevrildi. Dilan Polat ve Engin Polat ile başlayan soruşturma sürecine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Fenomenlerin sıra ile soruşturmaya dahil olması ile gündemde hareketlilik eksilmiyor.

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan isimlerden biri de şatafatlı yaşam tarzıyla dikkat çeken sosyal medya fenomeni Nevra Bilem, gündemdeki yerini koruyor.

Takipçilerinden gelen maddi taleplere "Dua edin" yanıtı veren Bilem ile alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulunan gazeteci Murat Ağırel, altın kemerleri, bilezikleri ve kolyeleriyle gündeme gelen Nevra Bilem'in ve eşi Murat Bilem'in ödediği vergi miktarını açığa çıktı.

Murat Ağırel'in iddia ettiği bilgilere göre, külçe külçe altınlara boğulan Nevra Bilem'in eşi , araç kiralama ve tur şirketi işletmesi ile ilgileniyor. Gazeteci Ağırel, çiftin adının geçtiği işletme için son üç yılda sadece 20 bin 257 TL vergi ödediğini açıkladı. Altınlarla bezeli videolarıyla tekrar gündeme gelen Bilem ailesiyle ilgili Ağırel,

"Nevra Hanım ne kadar beyanda bulundu bilmiyorum. Ulaşmaya çalıştım başaramadım ancak araştırıyorum. Ev hanımı olan Nevra hanımın eşinin iş yerini inceledim. Murat Beyin işler kötü galiba. 2020 yılında 2019 TL Matrah beyan etmiş 444 TL vergi ödenmiş. 2021 yılında 30.892 TL Matrah beyan etmiş 7.723 TL vergi ödenmiş. 2022 yılında 52.569 TL Matrah beyan etmiş 12.090 TL vergi ödenmiş yani toplamda 3 yılda 20.257 TL. (Yirmibin İkiyüz Elliyedi Türk Lirası) vergi ödenmiş" ifadelerini kullandı. Birçok fenomen isim gibi soruşturma yapılması sıklıkla gündeme gelen Nevra Bilem ve eşinin akıbetinin ne olacağı ise merak konusu olmayı sürdürüyor.