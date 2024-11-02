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Sosyal Medya Fenomeni Peanut'a Ötenazi Uygulandı

ABD'de, sosyal medyada tanınan sincap Peanut'a kuduz testi için ötenazi yapıldı. Peşinden gelen tartışmalar alevlendi.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 22:35
Sosyal Medya Fenomeni Peanut'a Ötenazi Uygulandı

Peanut Sincabı Üzerine Tartışmalar

ABD'de, sosyal medyada popüler olan Peanut isimli sincaba yapılan ötenazi, birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Vahşi hayvanların evcil hayvan olarak beslenmesinin yasak olduğu ülkede, Peanut'ın sahibi Mark Longo, 30 Ekim'de, hem Peanut'ın hem de bir rakunun kendilerinden alındığını duyurdu.

Kuduz Testi ve Ötenazi Uygulaması

New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC), sincabın bir kişiyi ısırdığını ve bu sebeple her iki hayvana kuduz testi kapsamında ötenazi uygulandığını bildirdi. Daire, hayvanlarla teması olan kişilerin kuduz riski nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurmalarını tavsiye etti.

Mark Longo'nun Tepkisi

Peanut ile paylaştığı eğlenceli videolarla sosyal medyada tanınan Mark Longo, Instagram üzerinden paylaştığı bir videoda, gözyaşları içinde "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi," şeklinde duyduğu şaşkınlığı ifade etti.

İmza Kampanyası ve Yasal Uygulamalar

Peanut'ın geri iade edilmesi için on binlerce kişi imza kampanyası düzenledi. Ancak New York'ta vahşi hayvanların evcil hayvan olarak beslenmesi ve ticaretinin yasak olduğu hatırlatıldı. DEC, kuduz taşıyabilecek yabani hayvanların güvenli olmayan koşullarda barındırılması ve yasa dışı beslenmesi ile ilgili çok sayıda şikayetin ardından harekete geçtiklerini açıkladı.

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