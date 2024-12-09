Sosyal Medya Fenomenleri Candan Kardeşler Hakkında Yargılama Devam Ediyor

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak bilinen ablası Gülnihal Çiçek'in de bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçundan yargılanmalarına devam ediliyor. Bu süreçte, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

Mahkeme Başkanı, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Umut Gül'ün yakalandığını ve tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Duruşmada müşteki olarak dinlenen Kübra Büyükyıldız, sanıklardan Hacı İsrafil Sağlam aracılığıyla, üniversiteden tanıdığı bir arkadaşının eşi ile birlikte ucuza araç aldıklarını aktardı. Büyükyıldız, "IBAN yoluyla 355 bin lira gönderdim. Arkadaşım Emine, 2 ay içerisinde aracın geleceğini söyledi. Ancak aylar geçti, araç ortada yoktu." dedi.

Büyükyıldız, sanıklarla iletişime geçmediğini ifade ederek, "Emine bana bu kişilerin dolandırıcı olduğunu söyledi. O gün şikayetçi oldum. Paramı geri aldım, artık kimseden şikayetçi değilim." şeklinde konuştu.

Başka bir müşteki olan Metin Abdioğlu, kuzeni Öner Kesik'in kendisine sanık Refik Ersin Eroğlu'nun uygun fiyata araç sattığından bahsettiğini aktardı. Abdioğlu, Eroğlu'nun iş yerine giderek görüştüğünde, "TMSF'den ihale yoluyla araçları alıyorum. Cüzi karla satıyorum." dediklerini belirtti. Ancak ardından araçların teslim edilmediğini vurguladı.

Mahkeme, duruşmanın devamını bekleyerek eksikliklerin giderilmesine karar verdi.

İddianamedeki Suçlamalar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 38 müşteki ve 21 sanık yer alıyor. İddianamede, sanıkların "sazan sarmalı" dolandırıcılık yöntemini uyguladıkları öne sürülüyor. Alisya Bahar Candan'ın, ablası Gülnihal Çiçek'e kıyasla suç örgütü içinde daha etkin bir rol oynadığı belirtiliyor.

Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilirken, Gülnihal Çiçek için 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar hakkında ise farklı suçlardan çeşitli sürelerde hapis talep ediliyor.