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Sosyal Medya Fenomenleri Candan Kardeşlerin Davasında Duruşma Devam Ediyor

Candan kardeşlerin yargılandığı davada Alisya Bahar Candan, ailevi zararlarını ve psikolojik durumunu dile getirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 20:37
Sosyal Medya Fenomenleri Candan Kardeşlerin Davasında Duruşma Devam Ediyor

Sosyal Medya Ünlüleri Yargılanmaya Devam Ediyor

Sosyal medya fenomeni Alisya Bahar Candan ve ablası Gülnihal Çiçek'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Candan'ın tutukluluğunu sürdürüyor.

Candan Kardeşlerin Durumu

Tutuklu sanık Alisya Bahar Candan, duruşmada şu sözleri kaydetti: "Ablamla birlikte hapse girmem ailem üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Para kazanmakta zorlanıyorum ve psikolojim bozuldu." Duruşma, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Candan ayrıca, "Duruşmada bulunan insanları tanımıyorum ve çevremde mağdur yok" diyerek iddiaları reddetti. Ablası Gülnihal Çiçek'in sevgilisi Onur Apaydın hakkında da bilgilere sahip olmadığını belirtti.

Psikolojik Sorunlar ve Tahliye Talebi

Mahkemede, Candan’ın son iki yıldır sosyal medyadan kazandığı gelirlerin yetersiz olduğunu ve bu durumun kendisini akıl hastanesine düşürecek kadar kötüleştirdiğini aktardı: "Taahhüt ettim ama hâlâ cezaevindeyim. Mağduriyetimin giderilmesini ve tahliyemi istiyorum."

Dava Süreci ve İddianame Bilgileri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alisya Bahar Candan ve Gülnihal Çiçek'in de bulunduğu 21 sanık hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlamaları yer alıyor. Candan hakkında 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Mahkeme, duruşmayı 11 Eylül Çarşamba gününe erteledi.

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası...

Sosyal medya fenomenleri Alisya Bahar Candan ve kamuoyunda "Nihal Candan" olarak tanınan ablası Gülnihal Çiçek'in (sağda) de aralarında bulunduğu 21 sanığın "suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

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