Sosyal medya fenormeni Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu hakkında şok gelişme: Yakalandılar!

Sosyal medyada "Var Böyle Tipler" hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve prodüktör eşi Beril Talu, reklam işi bahanesiyle yakın çevrelerinden topladıkları 150 milyon lirayla ortadan kayboldu. Çiftin yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık, çift hakkında soruşturma başlattı ve yurt dışı yasağı koydu. Polis, Kıvanç Talu ve Beril Talu'yu yakalayarak gözaltına aldı

Sosyal medya fenormeni Kıvanç Talu ve Eşi Beril Talu hakkında şok gelişme: Yakalandılar!
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Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' hesabıyla ünlü olan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, reklam işi vaadiyle yakın çevrelerinden topladıkları 150 milyon lirayla kayıplara karıştı. Çiftin Portekiz'e kaçtığı iddia edildi. 

Dolandırıcılık suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Talu çiftinin bıraktığı otel odasında hasta bir köpek bulundu. Köpek, hayvanseverler tarafından kurtarılmaya çalışıldı ancak kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Sosyal medyada 'Var Böyle Tipler' hesabıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, reklam işi bahanesiyle yakın çevrelerinden 150 milyon lira toplayıp kayıplara karıştı. Çiftin Portekiz'e kaçtığı iddia edildi. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, savcılığa başvurdu. 

Savcılık, çift hakkında soruşturma başlattı ve yurt dışı yasağı koydu. Polis, Kıvanç Talu ve Beril Talu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Çiftin arkadaşları, kuaförleri, manikürcüleri, şoförleri dahil çok sayıda kişiyi dolandırdıkları ortaya çıktı.

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