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Sosyal Medya İçerik Üreticilerine Kolay Vergileme Düzenlemesi

Sosyal medya içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri için yeni vergileme yöntemleri yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 10:10
Sosyal Medya İçerik Üreticilerine Kolay Vergileme Düzenlemesi

Sosyal İçerik Üreticilerine Yeni Kolaylıklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internette içerik üretenler için uygulanan vergileme imkanlarını genişletti. 1 Ocak 2024 itibarıyla, bu düzenleme ile sosyal medya üzerinden metin, görüntü, ses ve video gibi içerikler meydana getiren bireylerin kazançları da kapsama alınmakta.

Düzenleme ve Kapsamı

Yeni Düzenleme, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeye göre, sosyal medya için içerik üretenler, mobil uygulama geliştiricileriyle birlikte ticari kazançlarından vergi ödemek durumuna gelecekler. Bununla birlikte, vergi sisteminin etkinliğini artırmak ve vergiye gönüllü uyumu teşvik etmek amacıyla basit usuller geçerli olacak.

İstisna ve Vergi Süreçleri

Artık, sosyal ağlar üzerinden elde edilen gelirler gelir vergisi açısından istisna olacak. Ancak, bu hizmetler dışında kalan içeriklerin kazançları, 1 Ocak 2022'den itibaren basit yöntemle vergilendiriliyor olacak. Bu doğrultuda, bireysel kurs, veri işleme veya ürün tanıtım hizmetleri de vergilendirme seçeneği ile getirildi.

Bankalar Üzerinden Vergilendirme

Bu hizmetlerden elde edilen kazançlar, Türkiye'deki bankalarda açılan hesaplar üzerinden %15 tevkifatla vergilenecek. İçerik üreticileri, ikamet ettikleri vergi dairesinden alacakları istirna belgesi ile bankalarda hesap açmak zorundalar. Elde edilen hasılatlar, yalnızca bu hesaplara yatırılacak ve bankalar bu hesaplara yatırılan gelirler üzerinden vergi kesintisi gerçekleştirecek.

Beyanname Gerekliliği ve Kesintiler

Bu koşulları sağlayan içerik üreticileri ile geliştiriciler, kazançlarını istisna kapsamında elde etmeye devam edecekler. Ayrıca, kazançlarının 3 milyon TL'yi aşması durumunda beyanname vermeleri gerekecek. Beyanname verenler, belgeli giderlerini de düşerek kalem kalem vergi hesaplaması yapabilecekler.

Sonuç olarak, sosyal medya içerik üreticileri ve mobil uygulama geliştiricileri, birçok vergi yükümlülüğünden muaf olarak, basit bir yöntemle vergi ödeyebilecekler.

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