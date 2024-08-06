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Sosyal Medya Platformu X'in San Francisco Ofisi Kapanıyor

Elon Musk'ın X platformunun San Francisco merkezi, çalışanlarını başka ofislere taşımaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:00
Sosyal Medya Platformu X'in San Francisco Ofisi Kapanıyor

X'in San Francisco'daki Merkez Ofisi Kapanıyor

Elon Musk'ın liderliğinde faaliyet gösteren sosyal medya platformu X, California eyaletinin San Francisco kentindeki genel merkezinin kapanacağını resmi olarak duyurdu.

Yaccarino'dan Çalışanlara Bilgilendirme

The New York Times'a ulaşan bilgilere göre, X'in CEO'su Linda Yaccarino, çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ile bu durumu bildirerek, "San Francisco'daki merkez ofisimizin kapanması planlanıyor" ifadelerini kullandı. Yaccarino, çalışanların San Jose'deki mevcut ofislere aktarılacağını belirtti.

Yeni Ofis ve İş Birlikleri

Ayrıca, Yaccarino, Palo Alto bölgesinde Musk'ın yapay zeka şirketi xAI ile paylaşılacak yeni bir mühendislik odaklı ofis açılacağını da duyurdu.

Elon Musk'ın Taşınma Kararı

Elon Musk, Temmuz ayında X ve SpaceX'in merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı. Bu karar, California Valisi Gavin Newsom'ın, çocukların cinsiyet bilgilerini ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasayı imzalamasının ardından gelmiştir. Musk, yasaların aileler ve şirketleri tehdit ettiğine ve bu nedenle birçok kişinin California'yı terk etme kararı aldığını belirtmiştir.

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