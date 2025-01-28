Sosyal Medya Platformu X, Visa ile Yeni Bir İnovasyona İmza Atıyor

Sosyal Medya Platformu X, Visa ile İşbirliği Duyurdu

Sosyal medya platformu X, bu yıl piyasaya süreceği X Money için ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Visa ile işbirliği yaptığını açıkladı. X'in Üst Yöneticisi Linda Yaccarino, konu ile ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Yaccarino'dan Önemli Açıklamalar

Yaccarino, işbirliğinin X için bir başka dönüm noktası olduğunu vurgularken, Visa'nın X Money için ilk ortak olduğunu duyurdu. Bu birliktelik, Yaccarino'ya göre, X Money ile ilgili yapılacak birçok büyük duyurudan sadece ilki olarak öne çıkıyor.

X Wallet ile Güvenli İşlemler

X Money uygulaması sayesinde kullanıcılar, X Wallet aracılığıyla güvenli ve anlık fonlama sağlayabilecek, banka kartına bağlanarak eşler arası ödemeler yapabilecek ve banka hesaplarına anında para aktarımında bulunabilecekler.

Visa'nın Açıklaması

Visa, X hesabından yapılan açıklamada ise X Money ile ortaklık yapmaktan duyduğu heyecanı ifade ederek, Visa Direct ile ABD'deki X Money hesabı kullanıcılarının banka kartları ile gerçek zamanlı para yatırma ve transfer işlemlerini gerçekleştirebileceğini belirtti.