Sosyal medya provokatörleri bir bir yakalanıyor: 18 kişi daha tespit edildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimize yönelik sosyal medyada bölücü terör örgütünü destekleyen, propagandasını yapan ve yalan bilgi yayarak provokasyon yapan 170 hesap belirlendi. Bu hesapların sahiplerinden yurt içinde olan 18 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olan 133 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.

Sosyal medya provokatörleri bir bir yakalanıyor: 18 kişi daha tespit edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. 

SOSYAL MEDYADA PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN 133 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışında bulunduğu tespit edilen 133 şüpheliye yönelik adli işlem yapıldığını duyurdu.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda yurt içinde belirlenen 37 şüpheliye yönelik operasyonlarda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, 19 şüpheli hakkında ise işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

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