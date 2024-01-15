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Sosyal medya provokatörleri bir bir yakalanıyor: 18 kişi daha tespit edildi

Sosyal medya provokatörleri bir bir yakalanıyor: 18 kişi daha tespit edildi Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimize yönelik sosyal medyada bölücü terör örgütünü destekleyen, propagandasını yapan ve yalan bilgi yayarak provokasyon yapan 170 hesap belirlendi. Bu hesapların sahiplerinden yurt içinde olan 18 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olan 133 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.