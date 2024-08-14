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Sosyal Medya ve Dezenformasyon: Sohan Dsouza'nın Değerlendirmesi

Sosyal medya, dezenformasyonun yayılmasında kritik rol oynuyor. Uzman Sohan Dsouza, bu durumun tehlikelerine dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 11:07
Sosyal Medya ve Dezenformasyon: Sohan Dsouza'nın Değerlendirmesi

Sosyal Medya ve Dezenformasyonun Yükselişi

Gülçin Kazan Döger tarafından hazırlanan bu haber, teknoloji ve sosyal bilimler uzmanı Sohan Dsouza'nın görüşlerini içermektedir. Dsouza, sosyal medyanın dezenformasyon ve manipülasyon için nasıl bir araç haline geldiğine dair önemli tespitlerde bulunuyor.

Sosyal Medya Üzerinden Yaygınlaşan Aşırı Sağcı Söylemler

Dsouza, 29 Temmuz'da Southport'ta yaşanan üç çocuğun bıçaklanarak öldürülmesi olayından sonra, sosyal medya aracılığıyla yayılan dezenformasyonların, göçmenlere karşı oluşturulan algının bir uzantısı olduğuna dikkat çekiyor. "Sosyal medya, huzursuzluk yaratmada ve insanları öfkelendirmede her zaman büyük bir rol oynadı" diyor.

Aşırı Sağcı Politika ve Yalan Haberler

Toplumsal algının, Birleşik Krallık'ta 6,5 milyon kişiye aşırı yabancı düşmanlığı içeren reklamlarla pompalandığını ifade eden Dsouza, bu durumun aşırı sağcı politikacıların söylemleriyle çelişmez olduğuna dikkat çekiyor.

Sahte Hesapların Yaygınlığı ve Tehlikeleri

"Gerekli her şeyi, sahte hesaplar ve numaralarla kolayca oluşturabiliyorlar" diyen Dsouza, sosyal medya platformlarının göçmenleri hedef alan birçok sahte hesapla dolu olduğunu vurguluyor. Bu hesaplar, belirli suçları hedef alarak korku ve öfkeyi körüklüyor.

Dezenformasyonla Mücadelede Şeffaflık

Dsouza, sosyal medya platformlarının sahte hesaplarla yayılan dezenformasyona karşı daha şeffaf olması gerektiğini savunuyor. Özellikle paranın kaynağına dair bilgi paylaşımının zorunlu hale getirilmesinin önemine değiniyor.

Manipülasyon Taktiklerinin Tespiti

Denetimin sosyal medya üzerinde manipülatif bilgilerin yayılmasını önlemede kritik rol oynadığını belirten Dsouza, bu amaçla gerekli araçların sağlanması gerektiğine inanıyor. Meta tarafından sunulan ve önemli bir araştırma aracı olan CrowdTangle'ın kapatılmasının, açık kaynak istihbarat araştırmacılarına büyük bir darbe vurduğunu dile getiriyor.

Sonuç olarak, Dsouza'nın görüşleri, sosyal medyanın karanlık yüzleriyle daha fazla ilgilenilmesi gerektiğini ve hem kullanıcıları hem de platformları bilinçlendirecek yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor.

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