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Sosyal medyada aşı karşıtlarının sayısı giderek artıyor!

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılama uygulamaların son günlerde bir hayli düşüş yaşanıyor. Türkiye genelinde daha henüz aşı olmamış 21 milyon 562 bin 386 kişi bulunurken sosyal medya hesaplarında ilerleyen aşı karşıtıyla ilgili kampanyalar dikkat çekiyor.

25 Temmuz 2021 Pazar 14:27
Sosyal medyada aşı karşıtlarının sayısı giderek artıyor!
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Koronavirüs salgınına karşı uzmanlar tedbirlerin kesinlikle elden bırakılmaması ve aynı zamanda da aşının önemine vurgu yaparken Türkiye'de dahil aşı karşıtları yüzünden aşılama hızları belli bir noktadan sonra yavaşlamaya başladı. Delta varyantının da ortaya çıkmasıyla birlikte bir çok ülkede vaka artışları görüldü.

Uzmanlar aşı karşıtları kişilerin sosyal medya hesaplarında özgürlüklerinin tadını çıkardıklarını değerlendirirken, verilere bakıldığında Türkiye nüfusunun, 83 milyon 614 bin 362'sinin henüz hiç aşı yaptırmamış oldukları anlaşılıyor. Aşılamanın ilk başladığı zamanlarda Sağlık Bakanlığı yüzde 100 aşı yapacağız demiş ve yüzdelik yaklaşık olarak 60.8 milyon kişiye tekabül ediyordu. Verilerde ise, aşılamanın neredeyse yüzde 60'ının aşı olduğu görülüyor.


Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyalar kapsamında herkesin sevdiği ünlülerle gerçekleştirdiği ikna çalışmalarıyla bu 21.5 milyon kişinin aşı olmaları için çağrılar yapılıyor. Fakat, insanlar aşı olmaya ikna olsa da aşı sırası geldiğinde randevusuna gitmeyerek iptal edilmesini sağlıyor. 

Sosyal medya hesaplarında aşı karşıtlarının sistematik oranda yürüttükleri kampanyalarda ise her gün aşı karşıtları yeni etiketler çıkararak günün en çok üzerinde konuşulan 10 konusundan biri olan aşı konusunu üretiyorlar. Genellikle sabah saatlerinde ilk sırada olan etiketler gün içinde yeni çıkan etiketlerin altında kalıyor. Yurt dışı merkezli olduğu değerlendirilen robot (bot) hesaplardan atıldığı varsayılan aşı karşıtı mesajların belli merkezlerden yönetildiği ve kesinlikle doğal olmadığı düşünülüyor.


Son Güncelleme: 25.07.2021 14:27
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TürkiyeSosyal MedyaAşı KarşıtlarıAşı Karşıtları Sayısı
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