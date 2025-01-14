Sosyal Medyada Atatürk'ün Annesine ve Dini Değerlere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de sosyal medya platformlarında gerçekleştirdiği paylaşımlarla gündeme gelen bir şahıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesine hakaret ederek ve dini değerleri aşağılayarak infial yarattı.

Yetkililer, şüpheli K.B.D.'nin söz konusu videolarını inceleyerek hakkında gözaltı kararı çıkardı. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerinin ardından, K.B.D. sağlık kontrolünden geçirildi.

K.B.D. hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, dini değerleri aşağılama ve kişinin hatırasına hakaret suçlarından işlem yapılmak üzere Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi mahkeme önüne çıkarılan K.B.D., yapılan değerlendirme sonucunda tutuklandı.