Sosyal Medyada Bot Hesapların Tehditleri: Kişisel Veriler Risk Altında!

Bot Hesaplar Sosyal Medyada Tehdit Oluşturuyor

Sosyal medyada artan bot hesaplar, kullanıcıların paylaşımlarını ve kişisel verilerini takip ederek ciddi güvenlik tehditleri yaratıyor. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, "Yapay zeka çağında bot hesaplar, kullanıcıların sesini, görüntüsünü ve dilini taklit edebiliyor," diyerek bu duruma dikkat çekti.

Sosyal Medya Kullanımında Dikkatli Olunmalı

Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bot hesapların bireylerin veri gizliliğini tehdit ettiğini belirterek, dünya genelinde sosyal medya platformlarındaki bot hesap oranının yüzde 5 ile 15 arasında değiştiğini ifade etti. "Bu hesaplar yalnızca bireyleri değil, toplumsal yapıları ve devletleri de etkileyebilir," dedi.

Güvenlik Tedbirleri Alınmalı

Prof. Dr. Sağıroğlu, sosyal medya kullanıcılarına bazı önerilerde bulunarak, profillerin herkese açık halde bırakılmaması gerektiğini, güvenilmeyen kişilerin takip taleplerinin kabul edilmemesi ve şüpheli durumların ilgili yerlere bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadelede Önemli Adımlar

Bot hesapların yaydığı bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin önemli bir rol üstlendiğini belirten Sağıroğlu, medya okuryazarlığının artırılmasının ve gizlilik ayarlarının dikkatli yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Algı Yönetimi ve Güvenlik Kaygıları

Sağıroğlu, sosyal medya içeriklerine ilişkin doğruluk kaygısının arttığını ve dijital güvenliğin fiziksel güvenlik önlemleri gibi düşünülmesi gerektiğini belirtti. "Sosyal medya artık algı yönetiminde devletlerin bile dahil olduğu bir yapı haline geldi," diye ekledi.

Bot Hesapların Etkisi Kriz Anlarında Artıyor

Özellikle çatışma ve kriz dönemlerinde bot hesapların yoğun şekilde kullanıldığını belirten Sağıroğlu, "İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sosyal medyada bot hesaplar aktif rol oynadı," ifadelerini kullandı.

Son olarak, dezenformasyon oranlarının Türkiye’de %80, dünyada ise kriz anlarında %50'lere kadar çıkabildiğine dikkat çeken uzman, "Dünyada her geçen gün bot kullanımı artıyor," diye sözlerine ekledi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, sosyal medya platformlarında sayıları giderek artan bot hesapların, bireylerin veri gizliliğinin korunması başta olmak üzere mahremiyet gibi birçok alanda oluşturabileceği tehdide ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, sosyal medya platformlarında sayıları giderek artan bot hesapların, bireylerin veri gizliliğinin korunması başta olmak üzere mahremiyet gibi birçok alanda oluşturabileceği tehdide ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.