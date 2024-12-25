Sosyal Medyada Cumhurbaşkanına Hakaret Eden Şahıs Samsun'da Yakalandı

Sosyal Medyada Hakaret Suçları Artıyor

İçişleri Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden A.I. isimli kişinin Samsun'da yakalandığını duyurdu.

Adli İşlem Başlatıldı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire ve Güvenlik Daire Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hakaret suçunun işlendiği tespit edilmiştir. A.I., 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan adli tahkikat başlatıldıktan sonra ikametinde yakalanmıştır.

Bu olay, sosyal medyada yürütülen denetimlerin arttığını ve bireylerin yaptıkları paylaşımlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gösterdi.