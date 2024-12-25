Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 16 Şüpheli Tutuklandı

Kars'ta Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu

Kars merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 23 Aralık'ta gerçekleştirildi.

Tutuklamalar ve Yasal Süreç

Gözaltına alınan 29 şüphelinin ifadeleri savcılıkta alındı. Cumhuriyet savcısı, şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanma talebinde bulundu. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 16 şüpheli tutuklanırken, diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Suç Gelirleri

Operasyon kapsamında Kars, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'da yapılan aramalarda, zanlıların ev ve iş yerlerinde çeşitli elektronik malzemeler ile 101 bin 765 lira ve 48 bin 800 dolar ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin, suçtan elde ettikleri gelirleri kripto para olarak yurt dışına aktardıkları iddia edildi.

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.