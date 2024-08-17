Sosyal Medyada Gayrimenkul İlanları Denetlenecek

Hacı Ali Taylan, Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı, sosyal medya platformlarındaki gayrimenkul ilanlarının denetleneceğini duyurdu.

Doğrulanmış İlan Sistemi

Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaları doğrultusunda, yalnızca emlak portallarında değil, sosyal medya platformlarında da yayımlanan gayrimenkul ilanlarının kontrol edilmesi planlanıyor. Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yeni düzenlemenin, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti. "İlanların yalnızca elektronik sistem üzerinden verilmesi gerekliliği yanlıştır," diye hatırlattı.

Denetim ve Yetki Belgeleri

Taylan, kayıtdışı emlakçılıkla mücadele etmek amacıyla sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi olan gayrimenkul danışmanlarının emlak portalları üzerinde ilan verebileceğini ifade etti. "Yaklaşık 69 bin yetki belgeli emlakçı var, bu rakamı yıl sonuna kadar 90 bine çıkarmayı hedefliyoruz," dedi.

Tüketicilere Koruma

Yeni düzenleme sayesinde, tüketicilere zarar veren ilanların ortadan kaldırılacağının altını çizen Taylan, iletişimde açık olmaları ve tüm platformların sıkı bir denetimden geçeceği vurgusunu yaptı.

Son olarak, yapılacak olan denetimlerin hem sektörel düzenlemelere katkı sağlayacağını hem de piyasadaki kayıtdışılığı minimuma indireceğini ekledi. Taylan, Ticaret Bakanlığı'na bu konudaki çabaları için teşekkür etti.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.