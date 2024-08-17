Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sosyal Medyada Gayrimenkul İlanları Denetlenecek

Yeni düzenleme ile sosyal medya gayrimenkul ilanları da denetim altına alınıyor, bu sektörde şeffaflık sağlanacak.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:21
Sosyal Medyada Gayrimenkul İlanları Denetlenecek

Sosyal Medyada Gayrimenkul İlanları Denetlenecek

Hacı Ali Taylan, Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı, sosyal medya platformlarındaki gayrimenkul ilanlarının denetleneceğini duyurdu.

Doğrulanmış İlan Sistemi

Ticaret Bakanlığı'nın uygulamaları doğrultusunda, yalnızca emlak portallarında değil, sosyal medya platformlarında da yayımlanan gayrimenkul ilanlarının kontrol edilmesi planlanıyor. Taylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yeni düzenlemenin, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açtığını belirtti. "İlanların yalnızca elektronik sistem üzerinden verilmesi gerekliliği yanlıştır," diye hatırlattı.

Denetim ve Yetki Belgeleri

Taylan, kayıtdışı emlakçılıkla mücadele etmek amacıyla sadece Ticaret Bakanlığından yetki belgesi olan gayrimenkul danışmanlarının emlak portalları üzerinde ilan verebileceğini ifade etti. "Yaklaşık 69 bin yetki belgeli emlakçı var, bu rakamı yıl sonuna kadar 90 bine çıkarmayı hedefliyoruz," dedi.

Tüketicilere Koruma

Yeni düzenleme sayesinde, tüketicilere zarar veren ilanların ortadan kaldırılacağının altını çizen Taylan, iletişimde açık olmaları ve tüm platformların sıkı bir denetimden geçeceği vurgusunu yaptı.

Son olarak, yapılacak olan denetimlerin hem sektörel düzenlemelere katkı sağlayacağını hem de piyasadaki kayıtdışılığı minimuma indireceğini ekledi. Taylan, Ticaret Bakanlığı'na bu konudaki çabaları için teşekkür etti.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının...

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının...

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının...

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının...

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının...

Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, AA muhabirine Ticaret Bakanlığının "doğrulanmış ilan" düzenlemesinin detaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı