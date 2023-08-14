Sosyal medyada gördüğü videoyu deneyen çocuk ölümden döndü

Sosyal medyanın günümüzdeki etkisi ve yaygın kullanımı, bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmanın yanı sıra bazı riskleri de beraberinde getiriyor. İnternetin bu gücü, özellikle gençlerin ve çocukların yaşamlarını etkileyebilecek deneyimleri kolayca denemelerine ve paylaşmalarına neden olabiliyor. Bu tehlikeli eğilimlerden biri, çeşitli platformlarda yayılan riskli deney videolarının evlerde tekrarlanmasıdır. Bir kez daha, sosyal medyanın tehlikeleri acı bir olayla kanıtlandı. Yaşları daha çocuk olanların bu tür videoları denemesi, trajik sonuçlara yol açabiliyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse, 11 yaşındaki Fatma'nın yaşadığı vahim olay, sadece eğlence amacıyla yapılan yanlış denemelerin ne kadar büyük felaketlere yol açabileceğini gözler önüne serdi.

Sosyal medyanın tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serildi. İnternetin bilgi ve eğlence kaynağı olmasının yanı sıra, içerdiği riskleri de unutmamak gerekiyor. 11 yaşındaki Fatma, masumane bir eğlence gibi görünen bir videoyu evde denemeye karar verdi ve sonu hüsranla bitti. Sosyal medyada denk geldiği görüntüyü taklit etmek isteyen genç kız, kolonya döktüğü üzerine çakmağı ateşledi. Ancak beklenmedik bir şekilde alevler hızla yayıldı ve Fatma göğüs ve boyun bölgelerinde ciddi yanıklarla karşı karşıya kaldı. Bu olay, sadece bir video taklidi gibi görünen eylemin ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini gözler önüne serdi. Çocukların ve gençlerin interneti kullanırken dikkatli olmaları, tehlikeli içerikleri takip etmemeleri ve eğlencenin ötesindeki riskleri göz önünde bulundurmaları hayati önem taşıyor.

Sosyal medyanın sıklıkla farklı eğilimleri ve akımları yayması, bazen tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Bu durum, 11 yaşındaki Fatma K.'nın hikayesinde bir kez daha gözler önüne serildi. Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan genç kız, sosyal medyada karşılaştığı 'kolonya yakma' videosunu evde denemeye karar verdi. Ancak bu masumane eğlence, acı bir gerçekle sonuçlandı. Evde yalnız olduğu bir anda üzerine kolonya döken Fatma, elindeki çakmağı ateşleyerek videosunu taklit etti. Ancak kısa sürede alevler hızla yayıldı ve genç kızın saçları ve kıyafetleri tutuştu.

Panik içinde olan Fatma, hemen banyoya koştu ve üzerine su dökmeye başladı. Kendi çabalarıyla alevleri söndüren genç kız, ailesi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak göğüs ve boyun bölgelerinde meydana gelen 2. ve 3. derece yanıklar nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Fatma K., yaşadığı dehşet dolu anları anlatırken, "Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm" ifadelerini kullandı. Bu olay, sadece eğlence amacıyla taklit edilen videoların ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Gençlerin ve çocukların internet ve sosyal medya kullanırken dikkatli olmaları, tehlikeli içeriklere karşı bilinçli davranmaları büyük önem taşıyor.

Sosyal medyanın tehlikeleri, genç bir kızın yaşadığı dramatik olayla bir kez daha gün yüzüne çıktı. 11 yaşındaki Fatma K., Malazgirt ilçesinde yaşayan bir öğrenci olarak, internetten izlediği 'kolonya yakma' videosunu deneme isteğiyle harekete geçti. Ancak bu basit görünen eğlence, hayatını tehlikeye attı. Evde yalnız olduğu bir anı seçen Fatma, üzerine kolonya dökerek elindeki çakmağı yaktı. Ancak beklenmedik bir şekilde alevler hızla yayıldı, kıyafetleri ve saçları tutuştu. Genç kızın paniği arttı, ancak hızla banyoya kaçarak üzerine su dökmeyi başardı. Kendi çabalarıyla yangını söndürmeyi başarsa da, göğüs ve boyun bölgelerinde ciddi derecede yanıklar oluştu.

Fatma K., yaşadığı korku dolu anları paylaşırken, "Birden bire alevlerin arasında kaldım. Hemen banyoya koştum ve üstüme su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm. Gerçekten korkunç anlardı. Artık bu tür denemeleri asla yapmayacağım. Kimse bunu denemesin. Ben yanmak zorunda kaldım, başkası da aynı hatayı yapmasın" ifadelerini kullandı. Bu üzücü olay, sosyal medyanın masum görünen içeriklerinin ne kadar büyük tehlikeler barındırabileceğini bir kez daha gösterdi. Özellikle gençlerin ve çocukların, sosyal medyanın tehlikelerini fark ederek ve bilinçli bir şekilde kullanmalarının önemi bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, ebeveynlerin de çocuklarını bu tür riskler konusunda uyarmaları ve bilinçlendirmeleri gerekmektedir.