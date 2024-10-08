Sosyal Medyada Şiddet Görüntüleri: Psikolojik Etkileri ve Toplum Üzerindeki Tehdit

Sosyal Medyada Şiddet Görüntüleri ve Tehditler

Uzmanlar, sosyal medyada şiddet içeren sahnelerin yayılmasının halk sağlığını tehdit ettiğini ve bu tür görüntülerin bastırılmamış duygulara neden olabileceğini belirtiyor.

Psikolojik Etkiler ve Korkular

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemen Işık’ın açıklamalarına göre, sosyal medyada yayımlanan şiddet sahneleri, bireylerde kaygı, korku ve güvensizlik gibi olumsuz duygular yaratabiliyor. “Bu görüntüler, bireylerde travma sonrası stres ve kaygı bozuklukları gibi psikiyatrik rahatsızlıklara yol açabilir”, diyen Işık, özellikle çocukların bu durumdan daha fazla etkilendiğini vurguladı. Çocuklar, şiddet görüntülerine maruz kaldıklarında kaygı, okul reddi gibi belirtiler gösterebiliyor.

Şiddeti Normalleştiren Medya İçerikleri

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, “Şiddet görüntüleri, gençler arasında normalleşme algısı yaratıyor” diyerek, bu durumun bireylerin şiddet karşısındaki duyarsızlığını artırabileceğine dikkat çekti. Sosyal medya, bu tür içeriklerin yayıldığı bir zemin sunuyor ve bireyler, şiddeti çözüm aracı olarak görme yanılgısına kapılabiliyor.

Toplum Sağlığı İçin Öneriler

Türk Psikologlar Derneği, şiddet içeriklerine maruziyetin, ciddi psikolojik etkiler doğurabileceğini ifade ederek toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı. Bu tür içeriklerin sınırlandırılmasının sadece bireysel ruh sağlığı için değil, toplumun genel sağlığı açısından da kritik olduğu belirtildi. “Şiddeti artıran sosyal ve politik faktörler göz önünde bulundurulmalı”, denilerek şiddete karşı daha etkili önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Sosyal medya platformlarının şiddet içeriklerini azaltma çabalarının, bireylerin psikolojik sağlığı açısından büyük önem taşıdığı aşikar. Toplumun bu konuda nasıl harekete geçeceği ile ilgili bilgilendirici paylaşımlar, şiddeti azaltma yolunda önemli bir adım olabilir.