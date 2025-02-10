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Sosyal Medyada Sigaraya Karşı Yapay Zeka ile 'Duman Dedektörü' Projesi

Yeşilay destekli proje, sosyal medya üzerinden sigara kullanımını özendiren içerikleri yapay zeka ile otomatik olarak tespit edecek.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:12
Sosyal Medyada Sigaraya Karşı Yapay Zeka ile 'Duman Dedektörü' Projesi

Sosyal medyada tütün kullanımını özendiren içerikler, Yeşilay'ın desteklediği yeni bir proje ile otomatik olarak takip edilecek. Bu projede, yapay zeka teknolojisi kullanılarak sigara ve diğer tütün ürünleri için zararlı içerikler tespit edilecek.

Halk Sağlığı Araştırmacısı Dr. Hüseyin Küçükali, 5 yıl önce İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da (İÜC) başlattığı araştırma çerçevesinde, sosyal medyada yer alan tütün içeriklerini saptamak amacıyla yapay zeka destekli bir yazılım geliştirdiklerini söyledi. Küçükali, tütün şirketlerinin karlılıklarını sürdürebilmek için genç nesillere yönelik pazarlama stratejileri izlediğini vurguladı.

Özellikle son yıllarda elektronik sigara kullanımının artmasıyla, tütün ürünlerinin sosyal medyada tanıtımında ciddi bir ivmelenme yaşandığını belirten Küçükali, bu durumun gençler üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ifade etti. Sosyal medya, zararlı içeriklerin tespiti ve önlenmesi açısından geleneksel medya ile kıyaslandığında daha fazla zorluklar barındırıyor.

Dr. Küçükali, kurulan yazılımın, sosyal medyada tütün özendiren içerikleri otomatik olarak tespit etmesini sağlayacak. Bu sayede sosyal medya platformları üzerinde hangi tarihte ne kadar zararlı içerik bulunduğunu raporlama imkanı bulacaklar.

Türkiye'de sosyal medya üzerinden tütün tanıtımının yasak olduğunu hatırlatan Küçükali, yazılım aracılığıyla zararlı içerikleri tespit edip gerekli makamlara bildirme imkanlarının olacağını özellikle vurguladı.

Dahası, geliştirdikleri yazılımın sosyal medya için bir 'duman dedektörü' işlevi göreceğine işaret eden Küçükali, kullanıcıların kendi tercihleri doğrultusunda tütünle ilgili içerikleri engelleyebileceğini açıkladı. 'Dumansız bir sosyal medya' yaratmak mümkün olabilir, dedi.

Araştırmalarına Utrecht Üniversitesi'nde devam eden Dr. Küçükali, geliştirdikleri yazılımın gelecekte alkol, bahis, şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar gibi sağlığa zarar veren diğer içerikleri de kapsayacak biçimde genişletileceğini belirtti.

Sosyal medyada tütünü özendiren içerikler, Yeşilayın desteklediği yapay zeka içeren yazılım...

Sosyal medyada tütünü özendiren içerikler, Yeşilayın desteklediği yapay zeka içeren yazılım sayesinde tespit edilebilecek. Halk Sağlığı Araştırmacısı Dr. Hüseyin Küçükali, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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