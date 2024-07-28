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Sosyal Medyada Terör Propagandasına Geçit Yok: 15 Tutuklama

15 şüpheli, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:44
Sosyal Medyada Terör Propagandasına Geçit Yok: 15 Tutuklama

Sosyal Medyada Terör Propagandası Üzerine Yürütülen Operasyon

Son günlerde sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan bireylere yönelik çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleşti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu bağlamda Türkiye genelinde yürütülen operasyonlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

15 Şüpheli Tutuklandı

Yapılan açıklamada, toplamda 23 kişi gözaltına alındı ve bunlardan 15'inin tutuklandığı belirtildi. İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 11'inin tutuklandığı, 7'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.

Siirt Operasyonu

Siirt ilinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde de 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Bakan Tunç, soruşturmaların titizlikle sürdürüldüğünü ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne yönelik bu tür girişimlerin asla başarılı olamayacağını vurguladı.

Sonuç Olarak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden terör propagandası yapanlar için yürütülen işlemlerin sıkı bir şekilde takibinin sürdüğünü belirterek, ülkede milli birlik ve beraberliğe zarar vermeye yönelik her türlü faaliyete karşı kararlı adımlar atılacağını ifade etti.

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