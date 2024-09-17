Sosyal Medyada Terörizme Finansman: İki Tutuklama

Sosyal Medya Üzerinden Terörizme Yardım İlanları

İstanbul, Türkiye - Terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide adına faaliyet gösterdiği belirlenen 5 şüpheli, sosyal medya aracılığıyla toplanan bağışları bu örgütlere aktarırken yakalandı. İlgili ekipler, söz konusu kişilerin Suriye'deki kamplarda bulunan örgüt mensuplarının eş ve çocuklarına yardım ulaştırma bahanesiyle çeşitli duyurular yaptığını tespit etti.

Yardım İlanları ile Din İstismarı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütleriyle bağlantılı sosyal medya hesaplarına yönelik yürüttüğü araştırmalar sonucunda, yardım ilanları aracılığıyla dolaylı olarak bu örgütlere mali kaynak sağlandığını ortaya çıkardı. Sut çisi olarak dikkat çeken ilanlarda "kış aylarında yakacak yardımı" ve "Kurban Bayramı’nda küçükbaş hayvan kesimi yardımı" gibi ifadeler kullanılarak ihtiyaç sahiplerine yardım gönderileceği belirtildi. Ancak bu yardımların, PKK/YPG kontrolündeki Hol kampında bulunan terörist ailelerine para aktarımını amaçladığı belirlendi.

Operasyon ve Gözaltılar

Yapılan eş zamanlı operasyonda belirlenen adreslerde 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, bir kişi ev hapsine alındı. Üç kişiye ise adli kontrol şartı getirildi.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yardımların toplanarak nasıl terörizme destek sağlandığını ve dinin istismarını hedefleyen bu tür faaliyetleri takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.