Sosyal medyada Türk Ordusuna hakaret eden 57 hesap incelemeye alındı

Sosyal medyada askerlere ve orduya hakaret içeren paylaşımlar yapan 4 kişi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla gözaltına alındı. Yerlikaya, 57 hesapla ilgili de soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medyada Türk Ordusuna hakaret eden 57 hesap incelemeye alındı
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Son günlerde ülkemizde terörle mücadele kapsamında şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi dağlarken, sosyal medyada bazı kişi ve hesapların Türk ordusuna ve askerlerine hakaret ettiği paylaşımlar gündemde yer alıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu alçakça saldırılara sessiz kalmayarak işlem başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenlerin hukuk önünde hesap vermeye devam edeceklerini vurguladı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sosyal medyada Türk ordusuna ve askerlerine hakaret içeren paylaşımlarda bulunan 4 kişi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla gözaltına alındı. Yerlikaya, 4 şüphelinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, "Gereği yapıldı-2" başlıklı mesajında 57 hesapla ilgili de soruşturma açıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordumuz ve askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi. Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."

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