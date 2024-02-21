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Sosyal medyadan çocuk yetiştirme tavsiyesi veren ABD'li fenomen çocuk istismarından hapis cezası aldı

Çocuk yetiştirme konusunda tavsiyeler vererek sosyal medyada ünlenen ABD’li Ruby Franke ve ortağı Jodi Hildebrandt, “ebeveynlik yöntemleri” adını verdikleri uygulamalarında çocuklarına yemek vermeyerek istismar ettikleri için hapis cezasına mahkum edildiler.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:23
Sosyal medyadan çocuk yetiştirme tavsiyesi veren ABD'li fenomen çocuk istismarından hapis cezası aldı

ABD’nin Utah eyaletinde mahkemeye çıkan Ruby Franke ve Jodi Hildebrandt, çocuklarına yemek, su ve yataktan mahrum bırakma benzeri istismar suçlaması ile yargılandı. İkili, yaptıkları istismar suçlarından dolayı her biri 1 ila 15 yıl arası değişen dört farklı hapis cezasına mahkum oldu ve Franke, suçunu itiraf etti.

Utah yasalarına göre Franke, yaptığı suçlardan dolayı en ağır hapis cezasını alması bekleniyor. Utah savcısı Eric Clarke, Franke’in 9 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğuna “toplama kampı” gibi yaşam koşulları sunduğunu söyledi. Clarke, Franke’in çocukların su, yiyecek ve yatak gibi temel ihtiyaçlarına sık sık ulaşmasını engellediğini ve 42 yaşındaki kadının toplum için bir tehlike olduğunu ifade etti.

“8 Passengers” adlı YouTube kanalını 2015’te kurarak ünlü olan Franke, çocuklarına yemek vermeyerek ceza verdiği için sosyal medyada eleştirilmişti. Franke ve ortağı Hildebrandt, Ağustos 2023’te, Franke’in 12 yaşındaki çocuğu Hildebrandt’ın evinin bir penceresinden atlayarak komşularından su ve yiyecek rica ettiği için tutuklanmıştı. Olay yerine gelen polis memurları, çocuğun bedeninde ip izlerinin bulunduğunu bildirmişti.

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Sosyal medyadan çocuk yetiştirme tavsiyesi veren ABD'li fenomen çocuk istismarından hapis cezası aldı

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