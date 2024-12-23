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Sosyal Medyadan Giysi Satış Vaadiyle 29 Dolandırıcı Yakalandı

Kars merkezli 8 ilde, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 29 şüpheli gözaltına alındı. Zarar görenlere iade kodu göndererek dolandırdığı tespit edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:33
Sosyal Medyadan Giysi Satış Vaadiyle 29 Dolandırıcı Yakalandı

Kars'ta Sosyal Medya Dolandırıcılığı Operasyonu

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, sosyal medya üzerinden giysi satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 29 şüpheli yakalandı. Operasyon, Kars merkezli olarak İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya gibi 8 ilde eş zamanlı bir şekilde düzenlendi.

Dolandırıcılık Yöntemleri Ortaya Çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir vatandaşın sosyal medyada dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek detaylı bir araştırma başlattı. Elde edilen bilgilere göre zanlılar, kargosu ulaşmayan alıcılara iade kodu göndererek, onların banka bilgilerine erişip tüm paralarını kendi hesaplarına aktarmışlar.

Uzun Süreli Takip Sonucunda Operasyon

Şüphelilerin yakalanması için yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Operasyon sırasında özel harekat polisi de destek verdi. Zanlılar arasında B.E, S.A, M.İ gibi isimler yer alıyor. Ayrıca, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda elektronik malzemeler, 101 bin 765 lira ve 48 bin 800 dolar ele geçirildi.

Paraların Kripto Para Olarak Yurt Dışına Aktarıldığı İddiası

Şüphelilerin, dolandırıcılıkla elde ettikleri geliri yurt dışına kripto para olarak aktardığı öne sürülüyor. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle...

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle...

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda sosyal medyadan giysi satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı.

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