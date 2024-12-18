Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nden 'Aile' Temalı Makale Çağrısı

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nden Makale Çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2025 yılında "Aile" ve "Koruyucu Aile" temalı özel sayısı için akademisyenler ve uzmanlara çağrıda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2010'dan beri yayımlanan derginin, sosyal politika alanındaki bilimsel araştırmaların yaygınlaştırmak ve toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Aile Temalı Özel Sayı Detayları

Dergi, üç ayda bir Türkçe ve İngilizce makalelere yer vermekte olup; 2025 yılında "Aile" ve "Koruyucu Aile" kavramlarının tüm yönleriyle ele alınacağı özel sayıda kuşaklararası iletişim, kültürel değerlerin aktarımı, aile bağlarının önemi ve aile yapısının toplumsal, kültürel ve psikolojik boyutları gibi konular üzerinde yapılan güncel araştırmalara yer verileceği belirtildi.

Ayrıca, araştırma alanında katkı sağlamak isteyen akademisyenler, uzmanlar ve alan profesyonelleri, makaleleriyle bu çağrıya katılmaya davet edildi.

Makale konu başlıklarına bakanlığın internet sitesinden ulaşılabileceği belirtilirken, çalışmaların 9 Şubat 2025'e kadar gönderilmesi gerektiği ve yayımlanmamış, özgün içerik olması gerektiği vurgulandı.