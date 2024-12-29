Sosyal Refah ve Enflasyonla Mücadelede Gıda Üretiminin Önemi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), sosyal refahın güçlendirilmesi ve enflasyonla mücadelede gıda üretiminin artırılmasının kritik önemi üzerinde durdu. Toplantıda, kamu yatırım öncelikleri ve bu alanla ilgili atılacak adımlar detaylandırıldı.

Kamu yatırımlarının, özellikle tarım sektöründeki gelişmelere odaklanmasının, gıda üretimini artıracağı ve bu sayede enflasyonla başa çıkma konusunda önemli bir katkı sağlayacağı ifade edildi. EKK üyeleri, gıda üretimindeki artışın sadece ekonomik fayda sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda sosyal refahı da artıracağına dikkat çekti.

Bu doğrultuda, alınacak önlemler ve teşviklerin, hem üreticilerin hem de tüketicilerin faydasına olacağı öngörülmektedir. Gıda güvenliğini sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak için bu stratejilerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.