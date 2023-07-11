Sosyal yardım alanlara güzel haber verildi! Ödemeler sil baştan: A'dan Z'ye yeni sosyal yardım miktarları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan sosyal destek ödemeleri merakla araştırılıyor. Ödemelere bu aydan itibaren zam geliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖDEMELERE DE ZAM GELİYOR

Temmuz ayından itibaren memur ve emeklilere yapılacak ara zamlar belli oldu. Yapılan zam oranlarıyla birlikte memurlara 15 Temmuz günü zamlı maaşları ve ek olarak 14 günlük zam farkları yatırılacak. 17-26 Temmuz tarihleri arasında SSK emeklilerine zamlı maaşları, 25-28 Temmuz arasın da Bağ Kur emeklilerine zamlı maaşları ve ay içinde memur emeklilerine zam farkları yatırılacak. Maaşlara yapılan zamlar sonrasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan sosyal destek ödemeleri de artıyor. Evde bakım maaşları Ocak ayında 4 bin 337 TL'ye yükselmişti. Maaş zamları sonrasında evde bakım maaşlarına yüzde 17.55 oranında zam yapılarak 5 bin 98 TL'ye yükselecek. Her ay evde bakım maaşları 15. gün ve 31. gün hesaplara yatıyor.





Bu ay zamlı evde bakım maaşları 15 Temmuz tarihinden itibaren hesaplarda olacak. Evde bakım maaşları e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama yazıp aratarak sorgulanabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ödemelerle ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Memur maaşlarına yapılan düzenlemeler sonrasında yaşlı maaşı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli maaşı 1.874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli maaşı 2 bin 811 TL oldu.' dedi. 65 yaş maaşından faydalanmak için kişinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 TL 77 kuruştan az olması halinde maaştan faydalanılabiliyor. Engelli maaşlarından da hane içinde kişi başına düşen gelir 3 bin 800 TL'den az olan kişiler faydalanabiliyor. Tüberküloz ya da SSPE hastalarına yapılan 4 bin 336 TL destekler de 5 bin 97 TL'ye yükselecek. Aynı zamanda tüberküloz hastaları ek olarak 600 TL ödeme alabiliyor. Ailelere okul öncesi eğitim gören çocukları için 2 bin 421 TL, ilkokul eğitimi gören çocukları için 3 bin 632 TL, ortaokulda eğitim gören çocukları için 3 bin 874 TL, üniversite eğitimi gören çocuklar i.çin 4 bin 358 TL maddi destek verilecek. Ortaokul seviyesinde eğitim görmesi gereken ancak eğitimi devam etmeyen çocuklara 2 bin 421 TL, kurum bakımından ayrılan gençlere 1.937 TL maddi destek verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek başvuruları e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra form doldurularak oluşturulabiliyor.