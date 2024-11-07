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South Carolina'da 43 Maymun Kaçtı

South Carolina'da tıbbi araştırma tesisinden 43 maymunun kaçtığı bildirildi, polis önlemlerini artırdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 20:28
South Carolina'da 43 Maymun Kaçtı

South Carolina'da Tıbbi Araştırma Tesisinden Maymun Kaçtı

ABD'nin South Carolina eyaletinde, Yemassee bölgesinde bulunan bir tıbbi araştırma tesisinde, kobay olarak kullanılan 43 maymunun kaçtığı açıklandı.

Olayın Nedeni

Eyaletin polis şefi Gregory Alexander, yeni işe başlayan bir çalışanın kafes kapısını tam kapatmadığını belirterek bu durumun maymunların kaçmasına yol açtığını ifade etti.

Kaçan Maymunlar ve Önlemler

Kaçan maymunların tıbbi araştırmalarda kobay olarak kullanıldığına dikkat çeken Alexander, bu hayvanların şehir merkezine doğru yaklaştığını bildirdi. Ayrıca, maymunların hasta olmadığını vurgulayarak, yakalanmaları için tuzaklar kurulduğunu ve bakıcılarının yardımıyla kısa sürede geri getirilebileceğini ekledi.

Bölge sakinlerine, güvenlik amacıyla pencereleri ve kapıları kapatmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Geçmişteki Olaylar

Bu tesisten daha önce de kaçışlar yaşanmıştı;2014 yılında 26, 2019 yılında ise 19 maymunun kaybolduğu bildirildi.

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